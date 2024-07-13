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Qualcomm и Philips обвинили китайскую Transsion в нарушении своих прав на интеллектуаль...

Qualcomm и Philips обвинили китайскую Transsion в нарушении своих прав на интеллектуаль...

Qualcomm и Philips обвинили китайскую Transsion в нарушении своих прав на интеллектуальную собственностьКомпания Transsion, которая уже контролирует 48 % рынка смартфонов в Африке и попала в пятёрку крупнейших поставщиков на мировом рынке, столкнулась с претензиями в области интеллектуальной собственности со стороны компаний Qualcomm и Philips.

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