Qualcomm и Philips обвинили китайскую Transsion в нарушении своих прав на интеллектуаль...

Qualcomm и Philips обвинили китайскую Transsion в нарушении своих прав на интеллектуальную собственностьКомпания Transsion, которая уже контролирует 48 % рынка смартфонов в Африке и попала в пятёрку крупнейших поставщиков на мировом рынке, столкнулась с претензиями в области интеллектуальной собственности со стороны компаний Qualcomm и Philips.