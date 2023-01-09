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Рогозин: неизбежная денацификация Украины предполагает уничтожение всех фашистских преступников

Рогозин: неизбежная денацификация Украины предполагает уничтожение всех фашистских преступников

Неизбежная денацификация Украины предполагает уничтожение всех фашистских преступников. На это указал Дмитрий Рогозин, бывший генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос».

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