"Подросток в больнице": новые подробности по стрельбе во Владивостоке

Жителям Владивостока рассказали о новых подробностях, касающихся стрельбы в крупном районе города. Отмечается, что 14 сентября в районе 13 часов неизвестный совершил нападение на сотрудника полиции на улице проспект 100-летия Владивостока, 43 "А".