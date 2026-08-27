Industrial City представил новый формат складов для бизнеса

Компания Industrial City внедрила складшеринг как гибкую альтернативу традиционной аренде помещений. Новый формат нацелен на бизнесы, которые нуждаются в небольших и временных складских площадях от 150 кв.
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