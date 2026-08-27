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Царьград

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Industrial City представил новый формат складов для бизнеса

Industrial City представил новый формат складов для бизнеса

Компания Industrial City внедрила складшеринг как гибкую альтернативу традиционной аренде помещений. Новый формат нацелен на бизнесы, которые нуждаются в небольших и временных складских площадях от 150 кв.

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