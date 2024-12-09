Я тебя люблю, но: Бородина решила предостеречь нового избранника

Телеведущая Ксения Бородина без колебаний согласилась стать невестой блогера Николая Сердюкова. Свадьба намечена на середину следующего года, однако звезда «Дома-2» заранее предостерегает, что семейная жизнь с ней может оказаться сложной из-за ее известности.