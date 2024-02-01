TWZ: обещанные Украине "умные" бомбы в два раза дешевле ракет HIMARS

GLSDB Высокоточные ракеты дальнего радиуса действия с бомбовым наконечником (GLSDB), которые США пообещали поставить на Украину, почти в два раза дешевле управляемых снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает издание The War Zone (TWZ).