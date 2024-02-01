TWZ: обещанные Украине "умные" бомбы в два раза дешевле ракет HIMARS

GLSDB Высокоточные ракеты дальнего радиуса действия с бомбовым наконечником (GLSDB), которые США пообещали поставить на Украину, почти в два раза дешевле управляемых снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает издание The War Zone (TWZ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии