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TWZ: обещанные Украине "умные" бомбы в два раза дешевле ракет HIMARS

TWZ: обещанные Украине "умные" бомбы в два раза дешевле ракет HIMARS

GLSDB Высокоточные ракеты дальнего радиуса действия с бомбовым наконечником (GLSDB), которые США пообещали поставить на Украину, почти в два раза дешевле управляемых снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает издание The War Zone (TWZ).

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Надо штаты стереть-сделать пролив России
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13 час.
Meerflieger
Не-не, имя этого пролива давно известно - пролив имени Сталина.😃
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12 час.

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