Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе начнется в 14:00. Испания, Англия, Франция – в 1-й корзине

ФИФА проведет церемонию в 14:00 по московскому времени. Сборные распределены на 5 корзин. В первую из них попали 8 четвертьфиналистов Лиги наций (Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и Испания) и еще 4 команды, занимающие самые высокие места в рейтинге ФИФА.
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