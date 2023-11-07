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Два православных храмовых комплекса оформлены на северо-западе Москвы

Два православных храмовых комплекса оформлены на северо-западе Москвы

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о двух храмовых комплексах в Северо-Западном административном округе столицы — Святого равноапостольного великого князя Владимира и Святителя Николая Мирликийского.

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