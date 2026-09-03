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Uber режет управленческие звенья: под сокращение попали 3 300 сотрудников

Uber режет управленческие звенья: под сокращение попали 3 300 сотрудников

Компания Uber объявила о сокращении 10% корпоративного персонала — порядка 3 300 рабочих мест.3 сентября.

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