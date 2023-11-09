Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия

РИАМО - 9 ноя. На портале официального опубликования правовых актов разместили распоряжение правительства РФ о выходе из соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия.
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