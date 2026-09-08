Собянин: московские коммунальщики восстанавливают инженерные сети в ДНР и ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX рассказал, что российская столица продолжает оказывать помощь Донецку и Луганску в развитии коммунальной инфраструктуры, и столичные специалисты ведут работу над восстановлением инженерных сетей городов побратимов в ходе подготовки к зиме.