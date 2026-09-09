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Эверест тает из-за мочи альпинистов: как смельчаки нарушают экологию самой высокой горы

Эверест тает из-за мочи альпинистов: как смельчаки нарушают экологию самой высокой горы

Огромный ледник теряет тонны снега в год. фото: Christian Kober 1/Legion MediaИсследование о таянии ледника опубликовали в журнале Regional Environmental Change.

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