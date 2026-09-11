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Газета.ру

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Казахстану отказали в участии в "Евровидении-2027"

Казахстану отказали в участии в "Евровидении-2027"

 © eurovision.tv Европейский вещательный союз (EBU) отказал казахстанскому агентству «Хабар» в полном членстве, которое позволило бы стране претендовать на участие в «Евровидении-2027» на общих основаниях.

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