Казахстану отказали в участии в "Евровидении-2027"

© eurovision.tv Европейский вещательный союз (EBU) отказал казахстанскому агентству «Хабар» в полном членстве, которое позволило бы стране претендовать на участие в «Евровидении-2027» на общих основаниях.
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