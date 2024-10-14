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Попытки Запада предъявить ультиматум России сочли абсурдом

Попытки Запада предъявить России ультиматум абсурдны, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта.

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