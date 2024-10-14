Попытки Запада предъявить ультиматум России сочли абсурдом

Попытки Запада предъявить России ультиматум абсурдны, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, отвечая на вопросы газеты Corriere della Sera о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии