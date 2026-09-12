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Синоптики прогнозируют в России аномально тёплую зиму из-за явления Эль-Ниньо

Синоптики прогнозируют в России аномально тёплую зиму из-за явления Эль-Ниньо

Существует большая вероятность того, что грядущая зима в большинстве регионов России окажется аномально тёплой и влажной.

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