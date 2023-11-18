Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами из-за гонений на христиан

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан, из-за стремления украинского лидера подавить УПЦ.
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