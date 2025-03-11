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Царьград

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Домодедово и Жуковский в опасности: В аэропортах ввели ограничения

Домодедово и Жуковский в опасности: В аэропортах ввели ограничения

В двух столичных аэропортах ввели ограничения на полёты.Сразу в двух московских аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

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