Захарова: Лавров дал интервью трем американским блогерам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью на английском языке трем американским блогерам и журналистам, занимающимся информационной работой в соцсетях, сообщила в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии