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ДумаТВ

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Говырин рассказал, как подтвердить льготный стаж

Говырин рассказал, как подтвердить льготный стаж

Наличие льготного стажа можно подтвердить справками, архивом или уточнением в СФР, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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