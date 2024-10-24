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Снукерист.ру

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Марк Аллен терпит поражение на турнире Northern Ireland Open 2024

Марк Аллен терпит поражение на турнире Northern Ireland Open 2024

Североирландец Марк Аллен неожиданно потерпел поражение от Оливера Лайнса в 1/16 финала на турнире Northern Ireland Open 2024, сообщает WST Оливер Лайнс (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Northern Ireland Open 2024.

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