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Патрушев заявил о связи Усамы бен Ладена с ЦРУ

Патрушев заявил о связи Усамы бен Ладена с ЦРУ

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что террорист Усама бен Ладен был агентом ЦРУ. По его словам, ликвидация самого разыскиваемого преступника планировалась совместными усилиями ФСБ и ЦРУ по договорённости президентов России и США.

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