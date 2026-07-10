Патрушев заявил о связи Усамы бен Ладена с ЦРУ

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что террорист Усама бен Ладен был агентом ЦРУ. По его словам, ликвидация самого разыскиваемого преступника планировалась совместными усилиями ФСБ и ЦРУ по договорённости президентов России и США.