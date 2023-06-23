Следователем ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств с многомиллионным ущербом

«Сотрудниками ФСБ России и МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств, полученных от продажи электронных пропусков на подъемники горнолыжного курорта Кабардино-Балкарской Республики, входящего в структуру акционерного общества.
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