Следователем ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств с многомиллионным ущербом

«Сотрудниками ФСБ России и МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств, полученных от продажи электронных пропусков на подъемники горнолыжного курорта Кабардино-Балкарской Республики, входящего в структуру акционерного общества.