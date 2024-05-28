"Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу" (из Правил дорожного движения, 1936 год).
«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Ну, во-первых, это нормально - возвращаться в свое прошлое. Сейчас все страны вернутся в свое прошлое и многие в Средневековье. Радуйтесь, что России суждено упасть только в 1975-ый год. Во-вторых, с богом Амоном и Атоном Вы не правы. Эхнатон просто опередил свое время, предложив вместо бога Амона- бога чёрного небесного пространства - бога Атона- Солнечного диска, свет которого он уже видел. В этом смысле он выступил в образе Христа, и точно также был распят. Собственно и Молитва слепого, авторство которой приписывается Эхнатону, дословно повторяет молитву «Отче Наш». При этом, древний текст датируется 1000-ным годом до нашей эры, т.е. за 1000 лет до канонического начала христианства.
Ответить
6 час.
Сергей Семенов
Не читал, но вы прикиньте, сколько люди бабок на этом подняли! Вот эту бы обратку на деньги тех, кто переименовывал провести. Во тогда толк бы был.
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
Хорошая мысль. Вот после МО возьмутся и за МВД- там еще какой Клондайк!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии