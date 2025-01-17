SWIFT под угрозой: какие банки могут быть отключены? Ирэн ОрлонскаяНесмотря на то что в России существуют банки, не отключенные от системы SWIFT, россияне уже давно не прибегают к услугам зарубежных переводов.
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