Одноклассники вместе с авторами соцсети и порталом «Культура.РФ» запустили проекты ко Дню русского языка

Который отмечается 6 июня В преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения Александра Пушкина, социальная сеть «Одноклассники» совместно с известными авторами предложила новый взгляд на классическую литературу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии