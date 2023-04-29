Аргументы недели

98 618 подписчиков

Ходаковский: Россия может быстро не найти силы для повторного штурма Мариуполя, если в ходе наступления туда войдут войска Украины

Ходаковский: Россия может быстро не найти силы для повторного штурма Мариуполя, если в ходе наступления туда войдут войска Украины

Российская Федерация может быстро не найти силы для повторного штурма города Мариуполя, если на территорию данного населенного пункта в ходе своего наступления войдут украинские войска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх