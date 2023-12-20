Балицкий предложил механизм интеграции пленных украинцев в мирную жизнь

В России нужно разработать правовой механизм интеграции в мирную жизнь пленных бойцов ВСУ. Речь идет о тех военных, которых украинское командование обманом или насильно направляло на фронт, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.
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