Европейские страхи

Несмотря на политическую динамику в других регионах мира, а также на происходящие изменения в собственном обществе, повестка дня в рамках Европейского союза практически перестала удивлять, хотя не перестала сама удивляться тому, что вокруг что-то меняется.
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