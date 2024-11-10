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Европейские страхи

Европейские страхи

Несмотря на политическую динамику в других регионах мира, а также на происходящие изменения в собственном обществе, повестка дня в рамках Европейского союза практически перестала удивлять, хотя не перестала сама удивляться тому, что вокруг что-то меняется.

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