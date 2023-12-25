В Тамбове задержали жительницу Тольятти, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков

Тамбовские полицейские проверили поступившую информацию о причастности лица к сбыту наркотиков. Так, в квартире подозреваемой в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли бумажные свертки с порошкообразным веществом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии