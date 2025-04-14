Россиянам назвали приметы скорой поломки автомобиля

Если автовладелец хорошо знает идеальное самочувствие своей машины, то практически любое отклонение от нормы становится поводом для того, чтобы обратить на это внимание, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
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