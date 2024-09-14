«О Путине не думаю»: Байден ответил на вопрос о предупреждениях, высказанных президентом России

Путин ранее заявил: если Киеву разрешат бить дальнобойными ракетами по РФ, то это будет означать фактическое начало войны с НАТОПрезидент США Джо Байден прокомментировал слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного снятия ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия.