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С нами не соскучишься!

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Автор только  скромно умолчал, что  кроме  морковки и  фасоли  все остальные  продукты  явно  не по карману миллионам...Полезные низкокал...
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Ошибки при уборке, которые мы до сих пор совершаем

Ошибки при уборке, которые мы до сих пор совершаем

Уборка - дело нехитрое, но и в ней есть свои нюансы. Чтобы сделать процесс проще и приятнее, стоит узнать несколько приемов, которыми постоянно пользуются профессиональные уборщики, и неожиданно окажется, что не так уж это и трудно — заставить жилище сиять.

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