Дискуссии о политике "Не в стороне"Политика«Прямая линия с Путиным» — прямое вмешательство во внутренние дела украинской державы. Александр Зубченко В последний день июня Украина подверглась мощнейшей информационной атаке Кремля в рамках гибридной агрессии.Вернуться к статье215НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ЧужаяА почему украинцы молчат как рыба в пирожке? Где вопли про вмешательство в их личную жизнь?Дед ВоеводаВы что не знаете почему молчат укропы, вообразившие себя человеками мыслящими? Да потому, что их рты забиты эвропийською спермой.Виктор Александров"Прямая линия" - позор России, на которую её "президент" откровенно плюёт, позволяя себе опаздывать на своё же "мероприятие"! Плебеи подождут?Сергей КЯ так и не понял для чего было организовано это мероприятие( прямая линия)Леонид БуравлевТяжелое поражение мозга после ковида? Думаете с трудом?)))Виктор ОнегинЗаявить своё отношение к нуждам русских людей,ну и походя к окружающему Россию Миру.василий уткинТяжёлое детство я понимаювасилий уткинИ заметьте у Сергея К все с тяжестью связано))Сергей КВы имеете ввиду 500 миллионов ипотечных кредитов? Таки это оговорка. ИЛИ Вы на что намекаете? Вы глубоко законспирированный агент госдепа?Сергей КНу как президент в основном Русских людей, вероятно должен решать их нужды.Сергей КУТ КИН? Китаец? ИЛИ КОРЕЕЦ? Вы намекаете На тяжёлое детство президента? Да ОН Родился через 7 лет после окончания ВОВ( Великой Отечественной Войны) и тяжело было всем до начала 70 х годов прошлого века.василий уткинДебил дважды Фамилию правильно прочитать не можешь И не понимаешь для чего это мероприятиеСергей КЯ то понимаю , а ты Китаец, думаешь по китайски, а в Китае социализм, а в РОссии капитализм.василий уткинДействительно у тебя тяжёлое поражение мозга после ковидаСергей КВероятно это у ВАС, но ничего ревакцинация ВАМ поможет, однако возможно ревакцинировать придётся несколько раз.Михаил ГальперинДа кому она нужна, эта наглая и тупая страна-паразит по определению?!!Александр ЧумакЗубченко, ты не националист, а укро-нацист 2014 года покрова, и вешать таких надо, как партизаны Ковпака немецких карателей времен ВОВ!!!. " Чирикать" в бандеровский "рупор тебе осталось недолго, - бумеранг уже запущен!!!.КотищевСаша Зубченко националист? Вы верно дядя с дуба рухнули, отличайте иронию. Это же фельетон! И почитайте внимательно его другие статьи, многое поймете.Александр ВсезнаютВесь научный коллектив института им. Сербского настаивает на принудительной встрече с руководством Украины во главе с амавротически идиопатом Зеленкиным! Нужен экспонат для обучения студентов! А вна Украине каждый второй то с диареей, то с идиотией, поле непаханное по изучению всяких там шизофрений и идиотов!!mark kapustinвладимир будановФу, все равно сдохните, мерзкие шакалы!Комментировать
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