Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456
    А правильно -порнография принцев всяких ,типа ушлёпушейЗападная НКО: дем...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Пора бы этих писюнов слить в унитаз, и все это орущее меньшинство просто слить в канализацию. Пусть там агитируют чер...Западная НКО: дем...
  • Алексей
    Надо-бы писать не демократия, а демонократия то, что сейчас и процветает в "цивилизованных странах".Западная НКО: дем...

«Прямая линия с Путиным» — прямое вмешательство во внутренние дела украинской державы. Александр Зубченко

«Прямая линия с Путиным» — прямое вмешательство во внутренние дела украинской державы. Александр Зубченко

В последний день июня Украина подверглась мощнейшей информационной атаке Кремля в рамках гибридной агрессии.

Вернуться к статье
215
Обсудить
Галина Чужая
А почему украинцы молчат как рыба в пирожке? Где вопли про вмешательство в их личную жизнь?
Дед Воевода
Вы что не знаете почему молчат укропы, вообразившие себя человеками мыслящими? Да потому, что их рты забиты эвропийською спермой.
Виктор Александров
"Прямая линия" - позор России, на которую её "президент" откровенно плюёт, позволяя себе опаздывать на своё же "мероприятие"! Плебеи подождут?
Сергей К
Я так и не понял для чего было организовано это мероприятие( прямая линия)
Леонид Буравлев
Тяжелое поражение мозга после ковида? Думаете с трудом?)))
Виктор Онегин
Заявить своё отношение к нуждам русских людей,ну и походя к окружающему Россию Миру.
василий уткин
Тяжёлое детство я понимаю
василий уткин
И заметьте у Сергея К все с тяжестью связано))
Сергей К
Вы имеете ввиду 500 миллионов ипотечных кредитов? Таки это оговорка. ИЛИ Вы на что намекаете? Вы глубоко законспирированный агент госдепа?
Сергей К
Ну как президент в основном Русских людей, вероятно должен решать их нужды.
Сергей К
УТ КИН? Китаец? ИЛИ КОРЕЕЦ? Вы намекаете На тяжёлое детство президента? Да ОН Родился через 7 лет после окончания ВОВ( Великой Отечественной Войны) и тяжело было всем до начала 70 х годов прошлого века.
василий уткин
Дебил дважды Фамилию правильно прочитать не можешь И не понимаешь для чего это мероприятие
Сергей К
Я то понимаю , а ты Китаец, думаешь по китайски, а в Китае социализм, а в РОссии капитализм.
василий уткин
Действительно у тебя тяжёлое поражение мозга после ковида
Сергей К
Вероятно это у ВАС, но ничего ревакцинация ВАМ поможет, однако возможно ревакцинировать придётся несколько раз.
Михаил Гальперин
Да кому она нужна, эта наглая и тупая страна-паразит по определению?!!
Александр Чумак
Зубченко, ты не националист, а укро-нацист 2014 года покрова, и вешать таких надо, как партизаны Ковпака немецких карателей времен ВОВ!!!. " Чирикать" в бандеровский "рупор тебе осталось недолго, - бумеранг уже запущен!!!.
Котищев
Саша Зубченко националист? Вы верно дядя с дуба рухнули, отличайте иронию. Это же фельетон! И почитайте внимательно его другие статьи, многое поймете.
Александр Всезнают
Весь научный коллектив института им. Сербского настаивает на принудительной встрече с руководством Украины во главе с амавротически идиопатом Зеленкиным! Нужен экспонат для обучения студентов! А вна Украине каждый второй то с диареей, то с идиотией, поле непаханное по изучению всяких там шизофрений и идиотов!!
mark kapustin
владимир буданов
Фу, все равно сдохните, мерзкие шакалы!

Картина дня

наверх