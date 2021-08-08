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«Нас сейчас убивают»: паралимпийка Баталова вступилась за засуженных гимнасток Авериных

«Нас сейчас убивают»: паралимпийка Баталова вступилась за засуженных гимнасток Авериных

Российская сторона обязана подать апелляцию по итогам несправедливого судейства в финале многоборья по художественной гимнастике, из-за которого российские спортсменки Дина и Арина Аверины лишились золотой и бронзовой медалей соответственно.

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Владимир Владимирович
Власти нашей некогда следить за этим, ОНИ сейчас в Турции лесные пожары тушат.
Нина Шалева
Встает вопрос об арбитрах заменить всех Искусственным Интеллектом. Девочки более, чем прекрасно показали гимнастику, на самом высшем фантастическом уровне. Им плакать не надо, а надо радоваться, что именно на них сорвали свою злобность завистники нашего спорта. Произошел мировой скандал, девочки, как героини приняли огонь на себя мирового политизма, вошедшего в ОИ. Они героини!!! На них сорвались судебные сволочи и собаки на Олимпийских играх.. Они героини!!! Пусть в мире так все думают!
Нина Шалева
Если бы у судей были пистолеты и право убивать, они бы с удовольствием расстреляли наших гимнасток!!! Да и вообще, наших спортсменов.
Нина Шалева
Можно наших девочек гимнасток наградить со стороны Путина ВВ, как героев нашего Отечества, они как воины приняли удар махровой западной ненависти и зависти на священных Олимпийских Играх.

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