«Нас сейчас убивают»: паралимпийка Баталова вступилась за засуженных гимнасток Авериных

Российская сторона обязана подать апелляцию по итогам несправедливого судейства в финале многоборья по художественной гимнастике, из-за которого российские спортсменки Дина и Арина Аверины лишились золотой и бронзовой медалей соответственно.
Российская сторона обязана подать апелляцию по итогам несправедливого судейства в финале многоборья по художественной гимнастике, из-за которого российские спортсменки Дина и Арина Аверины лишились золотой и бронзовой медалей соответственно.
Свежие комментарии