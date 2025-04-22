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День Рождения Ленина

День Рождения Ленина

Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося революционного деятеля Владимира Ильича Ленина, который создал первое в мировой истории социалистическое государство рабочих и крестьян, необратимо изменившее как историю России, так и историю остального мира.

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