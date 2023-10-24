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В Новосибирске обсудят проект рекреационной зоны в микрорайоне «Стрижи»

В Новосибирске обсудят проект рекреационной зоны в микрорайоне «Стрижи»

Обсуждение проекта продлится до 7 ноября 2023 года. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии и компания ООО «АкваСтрой» разработали концепцию комплексного благоустройства рекреационной зоны по улице Охотская в микрорайоне «Стрижи».

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