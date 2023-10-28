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Лавров: уничтожение Газы и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу

Лавров: уничтожение Газы и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу

Уничтожение Газы и изгнание из палестинского анклава 2 млн жителей спровоцирует катастрофу. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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Комментарии
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С
Станислава
Арабские государства, вы что трусливое стадо баранов, вы не можете объединиться и договориться? Вы ждёте когда эта сионистско- фашистская кодла вас всех уничтожит?
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