Бизнес омбудсмен Сергей Рондиков обсудил вопросы защиты прав предпринимателей с руководителями Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

23 апреля 2024 года в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской области прошло рабочее совещание регионального бизнес-омбудсмена Сергея Рондикова с Заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Денисом Шевченко.
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