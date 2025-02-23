Дорогие защитники Отечества! Принимайте поздравления от воспитанников детского сада #1 города Краснодара!.
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Дорогие защитники Отечества! Принимайте поздравления от воспитанников детского сада #1 города Краснодара!.