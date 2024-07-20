Посольство РФ: Обвинения России в кибератаках — часть пропаганды США

Обвинения России в кибератаках - часть пропагандистской кампании Соединенных Штатов. Так в посольство США в Вашингтоне прокомментровали заявления Госдепартамента о том, что РФ является «тихой гаванью» для киберпреступников.
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