В НИУ ВШЭ узнали, во сколько раз дешевле диагностировать рак, чем его лечить

Результаты исследования опубликованы в журнале «Социальные аспекты здоровья населения». Около 10 процентов всех злокачественных новообразований обусловлены генетической предрасположенностью, при этом мутации некоторых генов ведут к очень высокому риску развития болезни — иногда до 90 процентов.