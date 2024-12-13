Франс Пресс: японские ученые предложили стимулировать рост новых зубов

Это одновременно спорная и революционная идея Разработка японскими учеными средства, за счет которого можно стимулировать рост нового набора зубов, является одновременно революционной и спорной, так как неясно, насколько регенерированные зубы функционально и эстетически могут заменить исходные, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на эксперта.