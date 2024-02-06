В ЕС назвали помощь Украине «самой дешевой инвестицией» в безопасность Запада

В Норвегии назвали помощь Киеву «самой дешевой инвестицией» в безопасность ЕС Член норвежского парламента Гюри Мельбю назвала помощь Украине «самой дешевой инвестицией» в безопасность Запада и, в частности, Евросоюза.
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