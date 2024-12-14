Из позавчерашней сводки Министерства обороны РФ стало известно: наши заклятые партнёры проигнорировали предупреждение Владимира Владимировича о применении по «канонической территории» ракетных дальнобойных систем.
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