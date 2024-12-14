Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Орех не впрок: почему Россию не боятся...

Из позавчерашней сводки Министерства обороны РФ стало известно: наши заклятые партнёры проигнорировали предупреждение Владимира Владимировича о применении по «канонической территории» ракетных дальнобойных систем.

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Комментарии
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k
kraft54
они должны на себе прочувствовать смерть,умирать они не готовы и не умеют.Без хорошего удара они не вразумятся.
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