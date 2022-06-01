Шольц: Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T

Берлин принял решение поставить киевской стороне ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.
Популярные статьи
- Елисейский дворец: Шольц и Макрон призвали Путина освободить украинских военнослужащих, вышедших с «Азовстали»
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии