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Шольц: Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T

Шольц: Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T

Берлин принял решение поставить киевской стороне ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

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