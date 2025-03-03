Борисов не получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»

Статуэтка досталась Кирану Калкину Российский актер Юра Борисов не получил премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», приз получил Киран Калкин, сыгравший в киноленте «Настоящая боль», свидетельствует трансляция церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.
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