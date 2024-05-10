Нарышкин: НАТО вряд ли станет принимать Украину ускоренным путем в обход правил

НАТО не станет принимать Украину в состав альянса по ускоренному формату в обход действующих правил. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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