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Екатеринбург и мир

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Обращение к Артёму Жоге. Уважаемый Артём Владимирович, я, позывной Кальян, участник Специальной Военной Операции на красно-лиманском направлении.

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