Продолжаются поиски жителей Курской области, пропавших из-за ВСУ

О происходящем информировала отечественный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает РИА «Новости». Согласно приведенным данным, в аппарат уполномоченного поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области.
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