Корытин: спасателей Киргизии нельзя обязать бесплатно эвакуировать тело Наговицыной

Спасателей в Киргизии нельзя обязать эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы бесплатно, по запросу родственников.
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Не нужно никого спускать вниз!
Вспомните: Спасательная операция закончилась аварией вертолета и гибелью одного спасателя. Рисковать ради живого человека- да. Но рисковать ради трупа- не стоит. Пусть она остается там, где и застигла ее смерть: В любимых горах. Единственное, что следует сделать- это посетить месть гибели, заглянуть в эту палатку под камнем- и понять, как прошли последние часы ее жизни. Может быть, она написала какую- то записку.
Может быть, остались ее личные вещи, которые надо вернуть родственникам вместе с этим ее последним письмом. А ее тело пусть останется там, высоко в горах.
Для альпиниста нет лучшего памятника, чем вот такой.